В Севастополе снова объявили воздушную тревогу

Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП
В среду, 15 июля, в Севастополе в очередной раз объявили воздушную тревогу. Об этом в своем канале в мессенджере MAX сообщил губернатор Михаил Развожаев.
«Внимание всем! Воздушная тревога!», – написал глава Севастополя.
Соответствующее сообщение появилось в 15.36. Морской пассажирский транспорт в городе-герое приостановил движение. На площадях Нахимова и Захарова организуют подвижной состав для работы на компенсационном маршруте.
Ранее воздушную тревогу объявляли в 11.48. Тогда морской транспорт также приостанавливал движение.