В Севастополе объявили отбой воздушной тревоги

В Севастополе снова объявили отбой воздушной тревоги 15 июля Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В среду, 15 июля, в Севастополе снова объявили отбой воздушной тревоги. Об этом в своем канале в мессенджере MAX сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Как сообщалось ранее, в Севастополе в очередной раз объявили воздушную тревогу. Соответствующая информация появилась в 15.36. Морской пассажирский транспорт в городе-герое приостановил движение.

В 16.03 стало известно, что опасность миновала.

«Отбой воздушной тревоги», – написал Развожаев

Ранее воздушную тревогу объявляли в 11.48. Тогда морской транспорт также приостанавливал движение.