В Севастополе объявили отбой воздушной тревоги

Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП
В среду, 15 июля, в Севастополе снова объявили отбой воздушной тревоги. Об этом в своем канале в мессенджере MAX сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Как сообщалось ранее, в Севастополе в очередной раз объявили воздушную тревогу. Соответствующая информация появилась в 15.36. Морской пассажирский транспорт в городе-герое приостановил движение.
В 16.03 стало известно, что опасность миновала.
«Отбой воздушной тревоги», – написал Развожаев
Ранее воздушную тревогу объявляли в 11.48. Тогда морской транспорт также приостанавливал движение.