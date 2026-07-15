Двое бизнесменов незаконно завезли в Крым 13 иностранцев: они под подпиской о невыезде

Фото: пресс-служба управления ФСБ по РК и Севастополю

В Крыму двоих предпринимателей из Краснодарского края обвиняют в организации незаконного пребывания иностранцев в России по предварительному сговору. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФСБ по РК и Севастополю.

Двое бизнесменов нашли в Сочи иностранцев, которые долгое время находились там незаконно. Они уклонялись от выезда из России. Сообщники привезли иностранцев в Крым и поселили в арендованном гараже. Приезжие занимались строительством жилого комплекса в Ялте.

Двое бизнесменов из Краснодарского края незаконно завезли в Крым 13 иностранцев

«Всего указанным образом краснодарцы организовали пребывание в Крыму 13 граждан одной из стран Центральной Азии», – рассказали в ФСБ.

В ведомстве добавили, что возбуждено уголовное дело. Обвиняемые находятся под подпиской о невыезде. Сотрудники ФСБ ищут и других иностранцев, которых могли завезти сообщники.