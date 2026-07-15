Речников, спавших летчиков упавшего бомбардировщика в Приангарье, наградили

Заставочное фото Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Ровно через месяц после крушения сверхзвукового бомбардировщика в Боханском районе Иркутской области героев-речников наградили в Свирске. 15 июня капитан теплохода Владислав Метляев услышал крик штурмана о падающем самолете и мгновенно скомандовал спускать лодку. Двое летчиков приземлились на воду — одного нашли на плоту, второго, измотанного до предела, вытащили буквально по макушку. Первую помощь одному из пострадавших оказала повар судна Алена Верхотурова.

Бомбардировщик выполнял учебный полет без боекомплекта, предварительная причина крушения — отказ двигателей. Пилоты увели машину от села Каменка с 130 жителями, жертв и разрушений нет. На месте падения загорелось топливо на 400 квадратах, пожар оперативно потушили, сообщают наши коллеги из «АиФ-Иркутск».

Все четверо летчиков доставлены в больницу Иркутска: трое отделались легкими травмами, состояние четвертого оценивалось как тяжелое. На церемонии в Свирске благодарности вручили командам теплохода и парома, которые, нарушая графики, первыми пришли на помощь и спасли пилотов.