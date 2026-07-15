В Джанкое ввели графики работы сотовой связи

Связь будет работать с 8:00 до 12:00 и с 14:00 до 18:00. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Джанкое установлен график обеспечения устойчивой работы сотовой связи, сообщили в Министерстве внутренней политики Крыма.

Так, мобильная связь в городе будет доступна для жителей в два временных промежутка: с 8:00 до 12:00 и с 14:00 до 18:00.

- Просим учитывать данную информацию при планировании звонков, использования мобильного интернета, - отметили в ведомстве.

Напомним, ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в результате ночной атаки украинского беспилотника в Джанкое погиб местный житель. Глава региона призвал жителей сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации. В настоящее время в Крыму из-за атак ВСУ сохраняется напряженная ситуация с энергоснабжением и работой связи, но власти делают все возможно для стабилизации ситуации.