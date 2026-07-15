В Крыму за месяц поймали 92 нарушителя ночного запрета на мотоциклы

В Крыму пока что ночью с ветерком кататься запрещено Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Крыму подвели первые итоги действия временных ограничений на движение мототехники в ночные часы. Как сообщил в эфире «Радио Крым» заместитель начальника отдела ДПС управления Госавтоинспекции МВД по Республике Крым Александр Супрунов, с 17 июня сотрудники ГИБДД выявили и пресекли 92 нарушения.

Все водители, проигнорировавшие запрет, привлечены к административной ответственности по статье 20.6.1 КоАП РФ.

Напомним, на полуострове действуют временные ограничения на передвижение мотоциклов, квадроциклов, питбайков и иной мототехники в период с 22:00 до 06:00. Мера была введена для обеспечения безопасности и правопорядка в регионе.