В Минтрансе посоветовали временно сократить объемы турпрограмм в Крыму

Минтранс отметил высокую нагрузку на железнодорожную станцию Керчь-Южная Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Министерстве транспорта России порекомендовали туроператорам временно сократить объемы туристических программ в Крым. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР), ссылаясь на письмо ведомства.

- Принимая во внимание сложившуюся напряженную ситуацию, полагаем целесообразным туроператорам проработать вопрос о сокращении объемов туристических программ, реализуемых по направлению Крымского полуострова, до нормализации обстановки,- говорится в письме Минтранса.

В качестве одной из причин в ведомстве назвали ограниченные запасы топлива, которые, в первую очередь, выделяются государственным службам, обеспечивающим жизнедеятельность и безопасность в регионе.

Кроме того, Минтранс отметил высокую нагрузку на железнодорожную станцию Керчь-Южная, которая рассчитана примерно на 200 человек одновременно. Однако фактически ежедневно станцию посещают около 9,5 тысячи пассажиров. Для улучшения условий пребывания установлены дополнительные переходные мостики между платформами, оборудованы места для маломобильных пассажиров, появились дополнительные точки питания и санитарные объекты.

Ранее АТОР обратилась в Минтранс с вопросом об организации вывоза туристов с территории полуострова.