Крым
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
+21°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество15 июля 2026 15:57

В Севастополе ввели режим временного ограничения электроснабжения

В Севастополе до 21 часа 15 июля не будет света в разных частях города
Ирина ГЕРЦ
Фото: Алексей БУЛАТОВ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Севастополе с 18:00 до 21:00 15 июля света не будет по графику второй очереди. Как сообщили в «Севастопольэнерго», в городе снова действует режим временного ограничения электроснабжения.

«По команде диспетчера Черноморского РДУ введен режим временного ограничения электроснабжения», - говорится в сообщении.

Без электричества останутся жители в разных районах города, включая Мекензиевы Горы, Любимовку, Балаклаву и другие населенные пункты. Полный список адресов можно посмотреть в канале «Севастопольэнерго» в МАХ.