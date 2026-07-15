В Севастополе ввели режим временного ограничения электроснабжения

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В Севастополе с 18:00 до 21:00 15 июля света не будет по графику второй очереди. Как сообщили в «Севастопольэнерго», в городе снова действует режим временного ограничения электроснабжения.

«По команде диспетчера Черноморского РДУ введен режим временного ограничения электроснабжения», - говорится в сообщении.

Без электричества останутся жители в разных районах города, включая Мекензиевы Горы, Любимовку, Балаклаву и другие населенные пункты. Полный список адресов можно посмотреть в канале «Севастопольэнерго» в МАХ.