Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП
В четверг, 16 июля, на пяти севастопольских АЗС в свободной продаже появится бензин АИ-95 Ultra. Об этом в своем канале в мессенджере MAX сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Свободную продажу откроют в 10 утра. Бензин АИ-95 Ultra можно будет купить на пяти АЗС компании «АТАН». Севастопольский губернатор напомнил о действующих в городе-герое ограничениях.
«Заправить можно 20 литров в одну машину. Заправка в канистры запрещена», – написал Развожаев.
Список АЗС, где откроют свободную продажу топлива, опубликован ниже:
АЗС 60 Качинское шоссе, 2
АЗС 66 Камышовое шоссе, 12Б
АЗС 81 ул. Хрусталева, 62
АЗС 84 проспект Столетовский, 5
АЗС 161 Гончарное ул. Дрыгина, 16.