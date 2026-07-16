Бензин АИ-95 Ultra появится в свободной продаже на пяти АЗС Севастополя 16 июля Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В четверг, 16 июля, на пяти севастопольских АЗС в свободной продаже появится бензин АИ-95 Ultra. Об этом в своем канале в мессенджере MAX сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Свободную продажу откроют в 10 утра. Бензин АИ-95 Ultra можно будет купить на пяти АЗС компании «АТАН». Севастопольский губернатор напомнил о действующих в городе-герое ограничениях.

«Заправить можно 20 литров в одну машину. Заправка в канистры запрещена», – написал Развожаев.

Список АЗС, где откроют свободную продажу топлива, опубликован ниже:

АЗС 60 Качинское шоссе, 2

АЗС 66 Камышовое шоссе, 12Б

АЗС 81 ул. Хрусталева, 62

АЗС 84 проспект Столетовский, 5

АЗС 161 Гончарное ул. Дрыгина, 16.