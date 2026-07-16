Крымчанин призывал к уничтожению российских военных: его могут посадить на семь лет

Крымчанина могут посадить на 7 лет за призывы к уничтожению российских военных Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Крыму 44-летнего жителя Советского задержали за призывы к уничтожению российских военнослужащих. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФСБ по РК и Севастополю.

Крымчанин придерживается украинских националистических взглядов. В его гараже нашли многочисленную атрибутику с украинской символикой, а также флаги и шевроны США. В украинских группах в Telegram житель Советского писал комментарии, в которых призывал к насильственным действиям в отношении российских военнослужащие, а также к уничтожению российских военкоматов и «Юнармии».

Возбуждено уголовное дело о публичных призывах к экстремизму. Кроме того, решается вопрос о возбуждении уголовного дела о публичных призывах к терроризму. Согласно законодательству, фигуранту может грозить до семи лет лишения свободы.