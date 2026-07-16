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НовостиОбщество16 июля 2026 9:35

Сальдо: киевскому режиму не удается отрезать Крым от материка ударами по дорогам

При необходимости оперативно проводят ремонт
Алексей ЕЛАГИН
Сальдо: киевскому режиму не удается отрезать Крым от материка ударами по дорогам

Сальдо: киевскому режиму не удается отрезать Крым от материка ударами по дорогам

Фото: Ирина ГЕРЦ. Перейти в Фотобанк КП

Киевскому режиму не удается отрезать Крым от материка за счет ударов по дорогам, ведущим к полуострову. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Руководитель региона рассказал, что ВСУ регулярно бьют по дорогам, мостам и транспортным узлам. Таким образом киевский режим рассчитывает осложнить связь Крыма с материком.

«Но говорить о том, что противнику удалось «отрезать» Крым, сделать его «островом», нельзя. Логистика работает с учетом оперативной обстановки», – сказал Сальдо агентству ТАСС.

Херсонский губернатор добавил, что профильные службы в постоянно отслеживают состояние инфраструктуры. При необходимости оперативно проводят ремонт.