Сальдо: киевскому режиму не удается отрезать Крым от материка ударами по дорогам Фото: Ирина ГЕРЦ. Перейти в Фотобанк КП

Киевскому режиму не удается отрезать Крым от материка за счет ударов по дорогам, ведущим к полуострову. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Руководитель региона рассказал, что ВСУ регулярно бьют по дорогам, мостам и транспортным узлам. Таким образом киевский режим рассчитывает осложнить связь Крыма с материком.

«Но говорить о том, что противнику удалось «отрезать» Крым, сделать его «островом», нельзя. Логистика работает с учетом оперативной обстановки», – сказал Сальдо агентству ТАСС.

Херсонский губернатор добавил, что профильные службы в постоянно отслеживают состояние инфраструктуры. При необходимости оперативно проводят ремонт.