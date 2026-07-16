Крымская боксерша Дарья Сажина готовится к первенству Европы в составе сборной России

Фото: Федерация бокса Симферополя

Представительница Федерации бокса Республики Крым вошла в национальную команду и проходит финальные сборы перед международным турниром. Дарья Сажина, кандидат в мастера спорта и победительница первенства России 2026 года, сейчас тренируется на базе «Юг Спорт» в Кисловодске. Сборы продлятся до 24 июля — за это время спортсменка вместе с командой отрабатывает технико-тактические навыки и завершает подготовку к главному старту, передает «Крымское информационное агентство».

Дарья — первый номер сборной России в своей возрастной категории. В Федерации бокса Крыма пожелали ей и всей команде успешного выступления на первенстве Европы, выразив уверенность, что интенсивные сборы помогут достойно представить страну на международной арене.