С начала года в Крыму родились две тройни

Минюст: в Крыму родилась вторая с начала 2026 года тройня Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Крыму зарегистрировали рождение второй тройни с начала 2026 года. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Министерства юстиции.

Первая тройня родилась в Евпатории. Вторая появилась на свет в Ялте.

«Дети родились в семье Юрия и Анастасии Клишевых 4 июля, это тоже три девочки, как евпаторийская тройня», – говорится в сообщении.

Их назвали Александра, Вероника и Юлианна. Кроме того, в семье Клишевых растет старшая дочь Оксана. Ей исполнилось 14 лет.

В 2025 году в Крыму родилась одна тройня, а годом ранее – рекордные три.