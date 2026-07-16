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НовостиЧто происходит16 июля 2026 13:21

Киевский режим дважды пытался взорвать Крымский мост: теракты предотвращены

Сотрудники ФСБ предотвратили два организованных Киевом теракта на Крымском мосту
Алексей ЕЛАГИН
Сотрудники ФСБ предотвратили два организованных Киевом теракта на Крымском мосту

Сотрудники ФСБ предотвратили два организованных Киевом теракта на Крымском мосту

Фото: Елена КОСТРЫКИНА. Перейти в Фотобанк КП

Сотрудники ФСБ предотвратили два теракта на Крымском мосту, которые организовали украинские спецслужбы. Об этом сообщает KP.RU.

У задержанных нашли крупные партии финской взрывчатки. Именно ей собирались взорвать мост. Организатором теракта сотрудник ГУР Виталий Жикович. На Украине его обвиняют в убийстве Анастасии Березовской – исполнительницы теракта в Монако против олигарха Ермолаева.

В ФСБ рассказали военкору KP.RU Дмитрию Стешину, что украинские террористы завозили финскую взрывчатку в Россию разными методами. В частности, речь идет о забрасывании контейнеров с опасным грузом с беспилотников. Для подготовки теракта использовали два автомобиля. Изнутри один из них обмазали взрывчаткой Peno, напоминающей пластилин. Всего в двух машинах нашли около двух тонн взрывчатки. Визуально ее легко спутать с обшивкой.

Второй автомобиль обмазывать не стали. Взрывчатое вещество залили в аккумулятор, но тот отказался работать с таким наполнением. Машину пришлось везти к мосту на эвакуаторе. К счастью, ни один из автомобилей до цели не доехал. Обе машины вовремя изъяли.