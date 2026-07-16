Киевский режим дважды пытался взорвать Крымский мост: теракты предотвращены

Сотрудники ФСБ предотвратили два организованных Киевом теракта на Крымском мосту Фото: Елена КОСТРЫКИНА. Перейти в Фотобанк КП

Сотрудники ФСБ предотвратили два теракта на Крымском мосту, которые организовали украинские спецслужбы. Об этом сообщает KP.RU.

У задержанных нашли крупные партии финской взрывчатки. Именно ей собирались взорвать мост. Организатором теракта сотрудник ГУР Виталий Жикович. На Украине его обвиняют в убийстве Анастасии Березовской – исполнительницы теракта в Монако против олигарха Ермолаева.

В ФСБ рассказали военкору KP.RU Дмитрию Стешину, что украинские террористы завозили финскую взрывчатку в Россию разными методами. В частности, речь идет о забрасывании контейнеров с опасным грузом с беспилотников. Для подготовки теракта использовали два автомобиля. Изнутри один из них обмазали взрывчаткой Peno, напоминающей пластилин. Всего в двух машинах нашли около двух тонн взрывчатки. Визуально ее легко спутать с обшивкой.

Второй автомобиль обмазывать не стали. Взрывчатое вещество залили в аккумулятор, но тот отказался работать с таким наполнением. Машину пришлось везти к мосту на эвакуаторе. К счастью, ни один из автомобилей до цели не доехал. Обе машины вовремя изъяли.