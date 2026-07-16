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НовостиОбщество16 июля 2026 15:08

Аксенов: ситуация в некоторых районах Крыма остается сложной из-за атак ВСУ

Особо сложная ситуация складывается в Черноморском и Раздольненском районах
Александра ТИМОЩЕНКО
С 26 июня в Крыму и Севастополе действует режим чрезвычайной ситуации

С 26 июня в Крыму и Севастополе действует режим чрезвычайной ситуации

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В некоторых районах Крыма сохраняется сложная обстановка из-за продолжающихся атак Вооруженных сил Украины на инфраструктуру полуострова. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.

- К сожалению, в некоторых районах Крыма из-за атак врага на инфраструктуру ситуация остается сложной, есть определенные трудности, - написал Аксенов в своем официальном канале.

Особо сложная ситуация, по его словам, складывается в Черноморском и Раздольненском районах, где профильные службы прилагают колоссальные усилия для устранения проблем. Глава региона подчеркнул, что в публичном поле можно озвучивать не все решения, но коммуникация между властью и жителями должна работать как часы.

В связи с этим Аксенов поручил максимально упростить бюрократические процедуры, особенно в вопросах получения пособий, а также приостановить плановые проверки для всех служб, кроме тех, где есть угроза жизни и здоровью людей.

Напомним, с 26 июня в Крыму и Севастополе действует режим чрезвычайной ситуации регионального характера, введенный для урегулирования экономических вопросов в условиях кризиса.