Аксенов: ситуация в некоторых районах Крыма остается сложной из-за атак ВСУ

С 26 июня в Крыму и Севастополе действует режим чрезвычайной ситуации Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В некоторых районах Крыма сохраняется сложная обстановка из-за продолжающихся атак Вооруженных сил Украины на инфраструктуру полуострова. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.

- К сожалению, в некоторых районах Крыма из-за атак врага на инфраструктуру ситуация остается сложной, есть определенные трудности, - написал Аксенов в своем официальном канале.

Особо сложная ситуация, по его словам, складывается в Черноморском и Раздольненском районах, где профильные службы прилагают колоссальные усилия для устранения проблем. Глава региона подчеркнул, что в публичном поле можно озвучивать не все решения, но коммуникация между властью и жителями должна работать как часы.

В связи с этим Аксенов поручил максимально упростить бюрократические процедуры, особенно в вопросах получения пособий, а также приостановить плановые проверки для всех служб, кроме тех, где есть угроза жизни и здоровью людей.

Напомним, с 26 июня в Крыму и Севастополе действует режим чрезвычайной ситуации регионального характера, введенный для урегулирования экономических вопросов в условиях кризиса.