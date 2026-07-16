Ветерана СВО Илью Казакова избрали председателем Общественной палаты Крыма

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Ветеран специальной военной операции Илья Казаков единогласно избран председателем Общественной палаты Республики Крым. Решение принято на первом заседании ОП РК пятого состава.

Кандидатуру уроженца Алушты, который ушел на фронт добровольцем, предложил предыдущий глава палаты Александр Форманчук. Сам Форманчук стал почетным председателем.

Илья Казаков на СВО был старшим стрелком, получил тяжёлое ранение, лишился ног. Сейчас он поддерживает бойцов в госпиталях и помогает им адаптироваться к мирной жизни. В апреле он стал победителем Всероссийской муниципальной премии «Служение» в номинации «С передовой СВО в муниципалитет».

- Благодарю вас за оказанное мне доверие. Сделаю все, чтобы его оправдать и преумножить. Уверен, что этот созыв Общественной палаты будет так же самоотверженно работать на благо Крыма, чтобы мы были настоящей площадкой для диалога людей и власти, — отметил Казаков после избрания.