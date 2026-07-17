В семи городах и районах Крыма отключили воду

В семи муниципалитетах Крыма ограничили водоснабжение 17 июля Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В пятницу, 17 июля, в семи муниципалитетах Крыма ограничили водоснабжение 17 июля. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП РК «Вода Крыма».

Такая ситуация связана с аварийно-ремонтными работами на сетях. Так, в Симферополе произошла авария на сетях «Крымэнерго». В городе не работают четыре насосные станции. Они расположены в Ак-Мечети и Дубках, а также на улицах Зои Рухадзе и Русской.

В алуштинском селе Кипарисное воды не будет ориентировочно до часа дня. В селе Верхние Орешники Белогорского района ограничения будут действовать примерно до пяти вечера. Джанкойский район остается без воды из-за аварии на сетях «Крымэнерго». Ограничения также действуют в Нижнегорском районе и частично в Красногвардейском.

Кроме того, ограничения действуют в Новоозерном и Мирном в Евпатории.

«Подача воды будет осуществляться по следующему графику: с 05:30 до 10:30; с 17:30 до 22:30», – говорится в сообщении.

Воду отключили примерно до пяти вечера в Щелкино и Чистополье Ленинского района.