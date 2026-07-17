Омбудсмен помогла крымчанину вернуть двух детей из реабилитационного центра

Фото: пресс-служба уполномоченного при президенте России по правам ребенка

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова помогла жителю вернуть двух детей из реабилитационного центра. Об этом омбудсмен сообщила в своем канале в мессенджере MAX.

Полтора года назад двое детей оказались в социально-реабилитационном центре. Их мать страдала от зависимости. В какой-то момент женщина перестала выходить на связь.

«Условия проживания в семье не соответствовали требованиям», – написала Львова-Белова.

Отец регулярно навещал сына и дочь. Мужчина звонил им и старался сохранять общение. В СРЦН, где жили дети, начал работать клуб «Устойчивая семья». Их отец стал посещать встречи. Благодаря этому мужчина поверил в свои силы и привел жилье в порядок к возвращению детей.

В какой-то момент крымчанина могли лишить родительских прав. Сотрудники аппарата омбудсмена подробно изучили обстоятельства дела и подготовили необходимые документы.

«Суд учёл мое заключение, позицию специалистов АНО «Азбука семьи» и директора социально-реабилитационного центра. А главное – желание самих детей жить с папой», – рассказала Львова-Белова.

Омбудсмен добавила, что недавно сын и дочь мужчины вернулись домой.