Санаторий оштрафовали за ненадлежащее состояние дачи Милос в Феодосии Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Акционерное общество «Санаторий Восход» оштрафовали за необеспечение поддержания в надлежащем состоянии дачи Милос в Феодосии, которая является объектом культурного наследия. Об этом сообщили в пресс-службе городского суда.

Здание построили в начале прошлого века. Оно находится на пересечении проспекта Айвазовского и улице Революционной. Было проведено выездное обследование. Выяснилось, что дача нуждается в ремонте и проведении работ по сохранению. Состояние объекта было ограничено работоспособное.

«Крыша, стены, внешнее декоративное убранство, внутренние архитектурно-конструктивные и декоративные элементы требовали ремонта», – говорится в сообщении.

Санаторий получил предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. По просьбе организации Министерство культуры Крыма продлевало сроки для разработки научно-проектной документации и выполнения ремонта. Однако работы все еще не выполнили. Суд оштрафовал санаторий на 100 тысяч рублей.