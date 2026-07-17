В Севастополе столкнулись четыре автомобиля: пострадала девятилетняя девочка

Фото: пресс-служба управления МВД по Севастополю

В пятницу, 17 июля, в Севастополе столкнулись четыре автомобиля, в результате чего пострадала девятилетняя девочка. Об этом сообщили в пресс-службе городского управления МВД.

Авария произошла в 11.25. 27-летний молодой человек ехал за рулем SsangYong по проспекту Генерала Острякова. В районе дома №136 водитель неправильно выбрал безопасную дистанцию до попутного Hyundai. За рулем японского находилась 42-летняя женщина. В итоге машины столкнулись.

«Hyundai по инерции столкнулся с движущимся впереди Kia под управлением 35-летнего водителя, который далее совершил столкновение с автомобилем Honda», – рассказали в полиции.

В ведомстве добавили, что в результате ДТП пострадал ребенок. Травмы получила девятилетняя девочка, находившаяся в салоне Kia. Пострадавшую увезли в больницу. По факту случившегося проводится проверка.