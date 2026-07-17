Крымчан предупредили о мошенниках, которые «штрафуют» за газовые генераторы Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Крыму с началом режима чрезвычайной ситуации активизировались мошенники, представляющиеся сотрудниками ГУП РК «Крымгазсети». Об этом в эфире «Радио Крым» рассказал генеральный директор предприятия Дмитрий Надточаев.

По его словам, злоумышленники ходят по домам и пытаются взимать с жителей якобы штрафы за установку газовых генераторов на суммы от 200 до 300 тысяч рублей. При этом в «Крымгазсети» подчеркивают: настоящие сотрудники не штрафуют граждан за такое оборудование, и подобные требования — незаконны.

«Если вдруг к вам пришли такие люди, с вероятностью 99,9% это мошенники. Рекомендую сигнализировать сразу в правоохранительные органы», — предупредил Надточаев.

Он также напомнил, что все сотрудники предприятия имеют служебные удостоверения. При любых сомнениях можно позвонить по круглосуточному телефону аварийно-диспетчерской службы 104 и уточнить, направлялся ли специалист по указанному адресу.