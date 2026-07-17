В Керчи 20 июля ограничат водоснабжение в двух районах

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В понедельник, 20 июля, с 8:00 до 22:00 будет ограничена подача воды в бывших Кировском и Ленинском районах Керчи. Как уточнили в предприятии «Вода Крыма», в этот период водоснабжение может отсутствовать как частично, так и полностью.

Полностью восстановить подачу ресурса планируется в первой половине дня 21 июля. Для жителей отключенных районов на время работ организуют подвоз воды.

- Предприятие приносит извинения за причиненные неудобства и просит сделать запас воды на период проведения работ, - говорится в сообщении предприятия.