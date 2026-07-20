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НовостиОбщество20 июля 2026 2:12

Погода на 20 июля 2026 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до 30 градусов

На Крымском полуострове тепло и сухо
Галина КОВАЛЕНКО
На полуострове жарко

На полуострове жарко

Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

20 июля на полуострове опасные метеорологические явления не ожидаются.

В Симферополе переменная облачность. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура воздуха днем 28...30°.

В Севастополе переменная облачность. Ветер западный 6-11 м/с. Тепло 27...29°.

В Ялте, как сообщает yandex, днем +22°...+27°, восточный ветер 2-4 м/с. Ясно.

В Алуште +26°...+29°, восточный ветер 2-3 м/с. Ясно.

В Евпатории +25°…+27°, юго-западный ветер 5-7 м/с. Ясно.

В Керчи +25°…+29°, северо-восточный ветер 2-4 м/с. Ясно.

В Феодосии +26°… +28°, южный ветер 2-4 м/с. Ясно.

В Черноморском +24°…+27°, западный ветер 2-5 м/с. Ясно.

В Джанкое +26°… +27°, северо-восточный ветер 3-5 м/с. Ясно.

В Бахчисарае +26°…+29°, северо-западный ветер 2-4 м/с. Ясно.

Температура воды в Черном море +22…+26°, в Азовском +26°.