Погода на 20 июля 2026 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до 30 градусов

Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП
20 июля на полуострове опасные метеорологические явления не ожидаются.
В Симферополе переменная облачность. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура воздуха днем 28...30°.
В Севастополе переменная облачность. Ветер западный 6-11 м/с. Тепло 27...29°.
В Ялте, как сообщает yandex, днем +22°...+27°, восточный ветер 2-4 м/с. Ясно.
В Алуште +26°...+29°, восточный ветер 2-3 м/с. Ясно.
В Евпатории +25°…+27°, юго-западный ветер 5-7 м/с. Ясно.
В Керчи +25°…+29°, северо-восточный ветер 2-4 м/с. Ясно.
В Феодосии +26°… +28°, южный ветер 2-4 м/с. Ясно.
В Черноморском +24°…+27°, западный ветер 2-5 м/с. Ясно.
В Джанкое +26°… +27°, северо-восточный ветер 3-5 м/с. Ясно.
В Бахчисарае +26°…+29°, северо-западный ветер 2-4 м/с. Ясно.
Температура воды в Черном море +22…+26°, в Азовском +26°.