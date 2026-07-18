Превышение скорости и неправильная парковка: в Крыму рассказали о самых частых нарушениях в этом году

Показатели чуть снизились по сравнению с прошлым годом Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

С начала 2026 года в Крыму комплексы автоматической фиксации зарегистрировали более 2,5 миллиона нарушений правил дорожного движения. Об этом в эфире «Крым 24» рассказал начальник Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений ГАИ МВД РК Дмитрий Леонтьев.

По его словам, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество вынесенных постановлений сократилось примерно на 100 тысяч. Однако цифры всё равно остаются высокими — более 2,5 млн.

Среди наиболее частых нарушений, фиксируемых камерами, — превышение скорости, неправильная парковка и игнорирование требований дорожной разметки. В ГАИ призвали водителей быть внимательными и соблюдать ПДД.