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НовостиОбщество18 июля 2026 12:17

Эксперт Бойко: Крым может стать лидером по развитию БПЛА

Крым может стать одним из лидеров России по развитию беспилотных технологий
Ирина ГЕРЦ
Крым может стать одним из лидеров по развитию беспилотных технологий

Крым может стать одним из лидеров по развитию беспилотных технологий

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Крым способен занять лидирующие позиции в России по развитию беспилотных технологий. Такое мнение в эфире телеканала «Крым 24» высказал учредитель и советник директора Крымского исследовательского института беспилотных технологий Игорь Бойко.

По его словам, сегодня в республике фиксируется резкий рост интереса молодежи к беспилотной авиации. Молодых людей привлекают соревнования, возможность найти единомышленников и полезно проводить досуг.

«Я думаю, что рано или поздно Крым как раз-таки в России будет одним из первых, кто будет занимать лидирующие позиции по этим технологиям», — подчеркнул Бойко.

Эксперт также отметил, что дроны активно используются не только в оборонных и охранных целях, но и в гражданской сфере — для организации зрелищных мероприятий и соревнований.