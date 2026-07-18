Эксперт Бойко: Крым может стать лидером по развитию БПЛА

Крым может стать одним из лидеров по развитию беспилотных технологий Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Крым способен занять лидирующие позиции в России по развитию беспилотных технологий. Такое мнение в эфире телеканала «Крым 24» высказал учредитель и советник директора Крымского исследовательского института беспилотных технологий Игорь Бойко.

По его словам, сегодня в республике фиксируется резкий рост интереса молодежи к беспилотной авиации. Молодых людей привлекают соревнования, возможность найти единомышленников и полезно проводить досуг.

«Я думаю, что рано или поздно Крым как раз-таки в России будет одним из первых, кто будет занимать лидирующие позиции по этим технологиям», — подчеркнул Бойко.

Эксперт также отметил, что дроны активно используются не только в оборонных и охранных целях, но и в гражданской сфере — для организации зрелищных мероприятий и соревнований.