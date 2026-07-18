Последствия возгорания удалось полностью ликвидировать в 19:20. Фото: МЧС России по РК

В Симферопольском районе Крыма спасатели МЧС России потушили природный пожар. Сообщение о возгорании сухой растительности недалеко от трассы «Таврида» вблизи села Белоглинка поступило оперативным службам днем 18 июля.

Прибывшие на место пожарные установили, что горит сухая трава и кустарник. Из-за жаркой и сухой погоды пламя стремительно распространялось.

Сухая трава вспыхнула рядом с трассой «Таврида» в Симферопольском районе Крыма Видео: МЧС России по РК

- Благодаря слаженной работе сотрудников МЧС России и администрации района удалось стабилизировать ситуацию, - сообщили в пресс-службе МЧС России по Крыму.

В 17:30 открытое горение было полностью ликвидировано. Площадь пожара составила 10 гектаров. Всего к тушению привлекались 54 человека и 12 единиц техники от территориальной подсистемы РСЧС. Пострадавших и угрозы населенным пунктам не было.

В 19:20 удалось полностью ликвидировать последствия пожара.