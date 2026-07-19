В Крыму два населенных пункта останутся без воды

Два населенных пункта в Крыму останутся без воды 19 июля Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В воскресенье, 19 июля, два населенных пункта в Крыму останутся без воды. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП РК «Вода Крыма».

В республике проводятся аварийно-ремонтные работы. На сетях будет ограничено водоснабжение. Так, в Белогорском районе останется без воды село Верхние Орешники. Планируется, что ограничения будут действовать ориентировочно до полуночи.

Кроме того, примерно до пяти вечера воды не будет в селе Семенное Джанкойского района.

«Организован подвоз воды», – говорится в сообщении.