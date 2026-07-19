В очереди перед Крымским мостом с обеих сторон стоят 532 автомобиля Фото: Елена КОСТРЫКИНА. Перейти в Фотобанк КП

По состоянию на 14.00 воскресенья, 19 июля, в очереди перед Крымским мостом с обеих сторон стояли 532 автомобиля. Об этом сообщает канал «Крымский мост: оперативная информация» в мессенджере MAX.

«В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 232 транспортных средства», – говорится в сообщении.

Отмечается, что время ожидания составляет около часа. Скопление транспорта также образовалось и в Краснодарском крае. Со стороны Тамани стоят 300 машин. Ждать своей очереди нужно около часа.