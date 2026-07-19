Дорожные камеры в Крыму работают во время отключений электричества Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Дорожные камеры в Крыму работают даже во время перебоев с электроэнергией. Об этом в эфире телеканала «Крым 24» сообщил начальник Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений республиканской Госавтоинспекции Дмитрий Леонтьев.

Дорожные комплексы автоматической фиксации нарушений оснащены резервными источниками питания. Поэтому отключения света не влияют на работу камер.

«Более 200 комплексов оборудованы солнечными панелями», – сказал Леонтьев.

Руководитель центра заверил, что проблем отключений комплексов из-за отсутствия электричества нет. Однако, по его словам, изредка камеры выходят из строя. Однако это связано с повреждениями инфраструктуры. Дорожная полиция регулярно проводит восстановительные мероприятия. Таким образом ведомство минимизирует потерю информации о нарушениях правил дорожного движения.