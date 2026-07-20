На пяти заправках Евпатории появится топливо 20 июля

В одну машину можно заправить не более 20 литров. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

В понедельник, 20 июля, на пяти автозаправочных станциях в Евпатории с 10 часов утра появится топливо в свободной продаже. Об этом заявил глава городской администрации Виталий Оганесян.

На АЗС на улице 2 й Гвардейской Армии, 10 будет доступен бензин марки АИ 92, на улице 2 й Гвардейской Армии, 12 — АИ 92 и АИ 95 Ультра, на улице Интернациональной, 86 также можно будет заправиться АИ 92, а на улице Эскадронной, 25 и на улице Чапаева можно будет приобрести АИ 92 и АИ 95 Ультра.

«Количество топлива ограничено, в одну машину можно заправить не более 20 литров, заправка в канистры запрещена», — подчеркнул Оганесян.