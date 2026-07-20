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НовостиЧто происходит20 июля 2026 7:37

Свыше 1,6 тысячи жителей Крыма и Севастополя подверглись укусам клещей

Больше половины пострадавших — дети до 14 лет
Анастасия БУРМИСТРОВА
Клещи передают вирусный энцефалит, боррелиоз и марсельскую лихорадку.

Клещи передают вирусный энцефалит, боррелиоз и марсельскую лихорадку.

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В медицинские учреждения Республики Крым и города Севастополя за медицинской помощью по поводу укусов клещей обратились 1691 человек. Среди пострадавших 51,2% — это дети до 14 лет.

Больше всего обращений в медицинские учреждения из-за укусов клещами приходится на Симферополь, Севастополь, Симферопольский район, Ялту, Феодосию и Евпаторию.

«При установлении видовой принадлежности клещей, напавших на людей, установлено, что 61,7% среди них являются потенциальными переносчиками клещевого вирусного энцефалита, а доминирует вид клеща Ixodes ricinus», — отметили в пресс-службе Центра гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе.

При исследовании клещей на вирусофорность маркеры возбудителей боррелиоза были найдены в 6,8% случаев. Возбудители гранулоцитарного анаплазмоза человека обнаружены в 1,6%, а возбудители моноцитарного эрлихиоза человека – в 0,9% случаев.