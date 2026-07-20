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НовостиОбщество20 июля 2026 9:26

График подачи воды вводят в Алуште с 20 июля

Ограничение продлиться до особого распоряжения
Анастасия БУРМИСТРОВА
Подавать воду в Алуште будут по графику 2 раза в день.

Подавать воду в Алуште будут по графику 2 раза в день.

Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна. Перейти в Фотобанк КП

С 20 июля в Алуште вводят график подачи воды. По информации пресс-службы «Вода Крыма», воду будут подавать дважды в день.

Водоснабжение будет обеспечено с 6:00 до 10:00 и с 18:00 до 22:00. В остальное время возможны перебои или отсутствие воды. Кроме того, ограничение подачи воды и отклонение от графика могут возникнуть при выполнении аварийно-ремонтных работ.

В часы подачи воды потребителей призывают рационально и экономно расходовать воду. Ограничения будут действовать до особого распоряжения.