График подачи воды вводят в Алуште с 20 июля

Подавать воду в Алуште будут по графику 2 раза в день. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна. Перейти в Фотобанк КП

С 20 июля в Алуште вводят график подачи воды. По информации пресс-службы «Вода Крыма», воду будут подавать дважды в день.

Водоснабжение будет обеспечено с 6:00 до 10:00 и с 18:00 до 22:00. В остальное время возможны перебои или отсутствие воды. Кроме того, ограничение подачи воды и отклонение от графика могут возникнуть при выполнении аварийно-ремонтных работ.

В часы подачи воды потребителей призывают рационально и экономно расходовать воду. Ограничения будут действовать до особого распоряжения.