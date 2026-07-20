Более 60 автоцистерн доставляют воду местным жителям по всему Крыму

В Крыму наладили подвоз воды для жителей. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Крыму более 60 автоцистерн доставляют воду местным жителям, об этом сообщил генеральный директор ГУП РК «Вода Крыма» Максим Новик в эфире «Радио Крым»«Радио Крым».

В республике предпринимают меры для обеспечения водой населенных пунктов, которые испытывают трудности. Организован регулярный подвоз воды в случае отсутствия технической возможности подключения к генераторам.

«Даже там, где мы вводим график, мы эту меру не снимаем. По заявкам от жителей мы подвозим в тот промежуток, пока мы не подаем воду», — отметил Новик.