«Урсула, ты ли это?»: Крымская «русалочка» покорила пляж и соцсети

Фото: скриншот Жесть/Крым/канал в Максе

На одном из пляжей Крыма этим летом произошел случай, который развеселил соцсети. Местные отдыхающие заметили, как на пляже отдыхала женщина в забавном купальнике с хвостом русалки. Видео собрало много реакций и подняло настроение.

- Урсула, ты ли это? – пошутили комментаторы.

"Русалка" на крымском побережье Видео: Жесть/Крым/канал в Максе

Все началось с того, что кто-то из отдыхающих снял на видео женщину, которая нежилась на солнышке прямо у воды. Ее наряд - необычный купальник с длинным «хвостом» - создавал иллюзию того, что на берег выбралась сказочная русалка. Ролик быстро разлетелся по соцсетям, вызвав улыбки и бурное обсуждение.

- Прекрасная русалочка заманивает вас на пляж, работяги, - с иронией прокомментировали в одном из популярных телеграм-каналов.

Сама героиня, как выяснилось, вовсе не пыталась никого обмануть или привлечь внимание - она просто вышла на пляж в своем любимом наряде, совершенно не ожидая, что станет звездой интернета. Ее «русалочий» образ оказался в центре внимания и еще долго собирал взгляды прохожих на побережье.

Крымские соцсети сейчас наполнены комментариями: кто-то шутит, что «Ариэль вышла на охоту», а кто-то всерьез восхищается смелостью пенсионерки и ее умением поднимать настроение окружающим. Правда, сама «русалка» вряд ли знает о своей популярности – просто живет свою лучшую жизнь.