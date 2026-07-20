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НовостиОбщество20 июля 2026 14:29

В Крыму потратят 120 млн рублей на дорогу в объезд моста через Чонгарский пролив

Деньги выделят из резервного фонда Совмина
Алексей ЕЛАГИН
В Крыму потратят 120 млн рублей на дорогу в объезд моста через Чонгарский пролив

В Крыму потратят 120 млн рублей на дорогу в объезд моста через Чонгарский пролив

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Крыму планируют обустроить дорогу в объезд моста через Чонгарский пролив, на эти цели потратят 120 млн рублей. Соответствующее распоряжение подписал председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.

В Крыму построят дорогу в объезд моста через Чонгарский пролив на автодороге Р-280 «Новороссия» Ростов-на-Дону – Мариуполь – Мелитополь – Симферополь. На эти цели потратят 120 299 774,11 рубля. Уточняется, что дорога будет временной. Деньги на ее обустройство выделят из резервного фонда Совмина.