В Крыму потратят 120 млн рублей на дорогу в объезд моста через Чонгарский пролив Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Крыму планируют обустроить дорогу в объезд моста через Чонгарский пролив, на эти цели потратят 120 млн рублей. Соответствующее распоряжение подписал председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.

В Крыму построят дорогу в объезд моста через Чонгарский пролив на автодороге Р-280 «Новороссия» Ростов-на-Дону – Мариуполь – Мелитополь – Симферополь. На эти цели потратят 120 299 774,11 рубля. Уточняется, что дорога будет временной. Деньги на ее обустройство выделят из резервного фонда Совмина.