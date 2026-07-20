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НовостиОбщество20 июля 2026 16:21

На генераторы для работы Северо-Крымского канала потратят 100 млн рублей

Деньги выделили из резервного фонда Совмина
Алексей ЕЛАГИН
На генераторы для работы Северо-Крымского канала потратят 100 млн рублей

На генераторы для работы Северо-Крымского канала потратят 100 млн рублей

Фото: Ирина ГЕРЦ. Перейти в Фотобанк КП

На покупку генераторов для работы Северо-Крымского канала планируют потратить почти 100 млн рублей. Соответствующее распоряжение подписал председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.

В Крыму купят дизель-генераторы и другое оборудование для обеспечения работы тракта водоподачи от сбросов в Северо-Крымский канал до Феодосии и Керчи. На эти цели потратят 99 801 614,58 рублей. Деньги выделили из резервного фонда Совета министров. Их получит Государственный комитет по водному хозяйству и мелиорации Крыма.