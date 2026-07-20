Из-за пожароопасности в Крыму на три дня объявили экстренное предупреждение

В Крыму объявили экстренное предупреждение из-за пожароопасности на 21-23 июля Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Со вторника, 21 июля, по четверг, 23 июля, в Крыму ожидается высокая пожарная опасность. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС.

В регионе объявили экстренное предупреждение.

«В центральных, западных и южных районах Крыма ожидается высокая пожарная опасность», – рассказали в министерстве.

В чрезвычайном ведомстве напомнили, что с 24 июня в Крыму действует особый противопожарный режим.

В МЧС сообщили, что в Крыму запрещено разведение открытого огня, а также сжигание мусора и сухой растительности. Кроме того, жителям частных домов нужно очистить дворы от горючего мусора.

«За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрены штрафы от 10 до 800 тысяч рублей», – говорится в сообщении.