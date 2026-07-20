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НовостиЧто происходит20 июля 2026 18:01

Симферополец незаконно хранил никотиносодержащей продукции на 7 млн рублей: его оштрафовали

Симферополец хранил немаркированной никотиносодержащей продукции на 7 млн рублей
Алексей ЕЛАГИН
Симферополец хранил немаркированной никотиносодержащей продукции на 7 млн рублей

Симферополец хранил немаркированной никотиносодержащей продукции на 7 млн рублей

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Симферополе местного жителя признали виновным в хранении немаркированной никотиносодержащей продукции. Об этом сообщили в пресс-службе крымской прокуратуры.

В сентябре 2025 года симферополец купил никотиносодержащие жидкости, которые используются для электронных систем, а также картриджи для персональных электронных парогенераторов. Эта продукция не была маркирована акцизными марками. Мужчина хранил товар для того, чтобы продать.

«Общая стоимость изъятой сотрудниками органов внутренних дел табачной продукции составила более 7 млн рублей», – рассказали в прокуратуре.

В надзорном ведомстве добавили, что было возбуждено уголовное дело. Суд признал крымчанина виновным. Его оштрафовали на 700 тысяч рублей.

«Приговор не вступил в законную силу», – говорится в сообщении.