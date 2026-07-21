Пять городов Крыма вошли в топ-10 популярных направлений для автотуризма в июле

Евпатория Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Сразу пять городов Крыма оказались в топ-10 самых востребованных направлений для поездок на личном транспорте.

Аналитики сервисе бронирования ТВИЛ.РУ сообщили, что безусловный лидер – Сочи. На второй строчке разместились Анапа и Геленджик. Замыкает тройку лидеров Санкт-Петербург.

Главной неожиданностью рейтинга стало масштабное присутствие крымских городов. В десятку лучших вошли сразу пять курортов полуострова:

Феодосия (средняя цена ночи - 4 745 руб., средняя продолжительность поездки - 8 ночей); Ялта (7 049 руб. / 7 ночей); Алушта (6 402 руб. / 8 ночей); Судак (5 177 руб. / 8 ночей) и Евпатория (5 176 руб. / 9 ночей).

В топ-10 также попала Москва, но поездки в столицу оказалась самыми короткими (3–4 ночи), что говорит о деловом или транзитном характере таких визитов.