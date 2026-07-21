Часть Южного берега Крыма осталась без света после беспилотных атак

Аварийно-ремонтные работы ведутся круглосуточно. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Южный берег Крыма частично остался без электричества 21 июля из-за атак украинских БПЛА. Об этом проинформировала компания «Крымэнерго».

«В результате беспилотных атак ВСУ на объекты электроснабжения Южного энергорайона в населенных пунктах ЮБК частично отсутствует подача электроэнергии», — сообщает пресс-служба компании.

Кроме того, напряженная ситуация сохраняется и на северо-западе и востоке полуострова.

Отключения происходят оперативно, в зависимости от текущего состояния энергорайонов по всей территории Крыма. Ремонтные работы, связанные с устранением аварий, проводятся в круглосуточном режиме.