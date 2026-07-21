Детские сады в городе Саки работают без организации питания

Детские сады в городе Саки работают без питания. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В городе Саки детские сады работают в формате прогулочных групп из-за проблем с электроснабжением, сообщила глава городской администрации Юлия Предыбайло.

По ее словам, несмотря на наличие в дошкольных учреждениях генераторов, обеспечить постоянную работу холодильников и поддерживать требуемую температуру для хранения продуктов в соответствии с санитарными нормами не удается. По этой причине в детских садах на данный момент питание детей не предусмотрено.