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НовостиОбщество21 июля 2026 12:46

Детскую больницу в Феодосии оснастили хирургическим аппаратом за 15,3 млн рублей

Оборудование установлено в операционный блок детской больницы Феодосийского медцентра
Анастасия БУРМИСТРОВА
Фото: Минздрав Крыма

Фото: Минздрав Крыма

Операционный блок детской больницы Феодосийского медицинского центра оснастили современным передвижным хирургическим рентгенотелевизионным аппаратом типа «С-дуга» стоимостью 15,3 млн рублей, сообщили в Минздраве Крыма.

Конструкция хирургической системы может вращаться и перемещаться вокруг операционного стола. Это позволяет проводить многопроекционное исследование под разными углами прямо во время операции, не меняя положение пациента.

Преимуществом аппарата является сниженная лучевая нагрузка на детский организм благодаря высокочувствительным цифровым детекторам и импульсному режиму излучения. При этом снимки получаются более качественными, а доза радиации значительно снижена.