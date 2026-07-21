Детскую больницу в Феодосии оснастили хирургическим аппаратом за 15,3 млн рублей

Фото: Минздрав Крыма

Операционный блок детской больницы Феодосийского медицинского центра оснастили современным передвижным хирургическим рентгенотелевизионным аппаратом типа «С-дуга» стоимостью 15,3 млн рублей, сообщили в Минздраве Крыма.

Конструкция хирургической системы может вращаться и перемещаться вокруг операционного стола. Это позволяет проводить многопроекционное исследование под разными углами прямо во время операции, не меняя положение пациента.

Преимуществом аппарата является сниженная лучевая нагрузка на детский организм благодаря высокочувствительным цифровым детекторам и импульсному режиму излучения. При этом снимки получаются более качественными, а доза радиации значительно снижена.