Головная боль и гиперактивность: мармеладных червяков посоветовали исключить из детского рациона

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Специалисты бьют тревогу: популярные сладости в виде насекомых содержат синтетические красители, вызывают гиперактивность, агрессию, проблемы с обучением, а их тягучая текстура перегружает челюсти и провоцирует стресс.

Семейный психолог Светлана Тимченко в беседе с корреспондентом «Кубань 24» пояснила: искусственные красители (Е102, Е124, Е110), содержащиеся в таких сладостях, возбуждают нервную систему, ухудшают память и внимание.

«Тягучая текстура мармелада заставляет детей жевать его в 50–60 раз дольше обычных конфет, что вызывает усталость челюстей, зажимы, головные боли и нарушения сна», - подчеркнула эксперт.

Нутрициолог Надежда Лимонова добавила, что избыток сахара ведет к брожению в кишечнике, дисбалансу микрофлоры, диабету второго типа и лишнему весу, а синтетические красители вызывают нейровоспаление, раздражительность и синдром дефицита внимания у детей.

Опасен ли такой мармелад для взрослых? По словам психолога, у сформировавшейся психики он вызывает эффект транса и привычку «заедать» стресс, что может перерасти в пищевое расстройство.

Специалисты советуют не запрещать, а заменять: предлагать детям домашний мармелад на агаре или пектине с ягодами, сушеные яблоки или свежие фрукты. Если же ребенок тянется к вредной сладости — лучше просто переключить его внимание.