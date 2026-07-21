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НовостиЧто происходит21 июля 2026 13:47

Крымчанин заплатит 600 тысяч штрафа за вылов креветки на полмиллиона

Незаконно было добыто более 10 тысяч экземпляров
Анастасия БУРМИСТРОВА
Крымчанин оштрафован на 600 тысяч за незаконный вылов креветки.

Крымчанин оштрафован на 600 тысяч за незаконный вылов креветки.

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Крымчанин выплатит крупный штраф за незаконный вылов креветок. Как сообщает пресс-служба прокуратуры республики, нарушитель добыл свыше 10 тысяч экземпляров.

Мужчина был пойман сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым после незаконного вылова черноморской травяной креветки в сентябре прошлого года. Общая стоимость улова превысила 500 тысяч рублей.

Суд удовлетворил иск зампрокурора республики о возмещении ущерба и назначил виновному штраф в 600 тысяч рублей.