Крымчанин заплатит 600 тысяч штрафа за вылов креветки на полмиллиона

Крымчанин оштрафован на 600 тысяч за незаконный вылов креветки. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Крымчанин выплатит крупный штраф за незаконный вылов креветок. Как сообщает пресс-служба прокуратуры республики, нарушитель добыл свыше 10 тысяч экземпляров.

Мужчина был пойман сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым после незаконного вылова черноморской травяной креветки в сентябре прошлого года. Общая стоимость улова превысила 500 тысяч рублей.

Суд удовлетворил иск зампрокурора республики о возмещении ущерба и назначил виновному штраф в 600 тысяч рублей.