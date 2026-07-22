Погода на 22 июля 2026 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до 30 градусов

Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП
22 июля на полуострове в силе штормовое предупреждение.
В Симферополе переменная облачность. Дождь, гроза. Ветер северный 7-12 м/с. Температура воздуха 28…30°.
В Севастополе переменная облачность. Ветер западный 7-12м/с. Тепло 28...30°.
В Ялте, как сообщает yandex, днем +22°...+26°, юго-восточный ветер 2-4 м/с. Ясно.
В Алуште +26°...+27°, юго-восточный ветер 2-3 м/с. Ясно.
В Евпатории +25°…+27°, юго-западный ветер 3-5 м/с. Переменная облачность, дождь.
В Керчи +25°…+27°, северо-восточный ветер 2-4 м/с. Ясно.
В Феодосии +26°… +27°, юго-восточный ветер 2-5 м/с. Ясно.
В Черноморском +24°…+26°, северный ветер 2-4 м/с. Переменная облачность, дождь.
В Джанкое +26°… +29°, восточный ветер 3-4 м/с. Переменная облачность, дождь.
В Бахчисарае +26°…+28°, северо-западный ветер 2-4 м/с. Ясно.
Температура воды в Черном море +24…+26°, в Азовском +25°.