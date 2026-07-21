В Крыму 150 Центров содействия помогают людям решать социальные вопросы Фото: Александр СЕРДЮК.

В Крыму насчитывается более 150 Центров содействия, которые помогают жителям решать социальные вопросы. Об этом в эфире «Радио Крым» сообщил председатель Госкомитета молодежной политики республики Алексей Зинченко.

«Само собой разумеется, что центры содействия, когда они только создавались в муниципалитетах, и центры содействия сегодня, это уже такие два достаточно разных института», – рассказал глава ведомства.

Руководитель комитета добавил, что в этих учреждения работают волонтеры. Они способны оперативно реагировать на запросы. В центрах также имеются точки зарядки мобильных устройств. В учреждениях оказывают консультационную поддержку по различным вопросам.