Амбулатории и ФАПы Джанкойского района Крыма работают в «ручном» режиме Фото: Александр ВОЛОЖАНИН. Перейти в Фотобанк КП

Амбулатории и ФАПы Джанкойского района Крыма перешли на «ручной» режим работы. Об этом в своем канале в мессенджере MAX сообщила глава администрации Инна Федоренко.

По ее словам, медицинскую систему перестроили так, чтобы помощь была доступна даже без света и стабильного интернета. Сейчас стационары на улице Совхозной и Ватутина в Джанкое работают круглосуточно.

«Амбулатории и ФАПы перешли на «ручной» режим», – сообщила Федоренко.

Эти медучреждения принимают людей с восьми утра до 16.00. В субботу режим работы сокращен до 13.00.