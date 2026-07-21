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НовостиОбщество21 июля 2026 16:02

Амбулатории и ФАПы Джанкойского района Крыма работают в «ручном» режиме

Стационары в райцентре функционируют круглосуточно
Алексей ЕЛАГИН
Амбулатории и ФАПы Джанкойского района Крыма работают в «ручном» режиме

Амбулатории и ФАПы Джанкойского района Крыма работают в «ручном» режиме

Фото: Александр ВОЛОЖАНИН. Перейти в Фотобанк КП

Амбулатории и ФАПы Джанкойского района Крыма перешли на «ручной» режим работы. Об этом в своем канале в мессенджере MAX сообщила глава администрации Инна Федоренко.

По ее словам, медицинскую систему перестроили так, чтобы помощь была доступна даже без света и стабильного интернета. Сейчас стационары на улице Совхозной и Ватутина в Джанкое работают круглосуточно.

«Амбулатории и ФАПы перешли на «ручной» режим», – сообщила Федоренко.

Эти медучреждения принимают людей с восьми утра до 16.00. В субботу режим работы сокращен до 13.00.