Алушта вошла в топ-10 самых популярных городов России для «горящих» отпусков в июле

Алушта Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Алушта значится в рейтинге городов, куда чаще всего приезжают без долгих сборов.

Аналитики сервис бронирования отелей и квартир «ТВИЛ.РУ» проанализировали брони, совершенные всего за 1–2 дня до даты заселения. Абсолютным лидером по числу «горящих» поездок стала Москва, вторую строчку занял Санкт-Петербург , а бронза досталась Сочи (6%).

Самой доступной для экспромт-туристов оказалась столица Кубани - Краснодар, где средняя стоимость ночи проживания составила всего 3428 рублей. Самым дорогим в десятке стал Геленджик с ценником 5738 рублей.

В десятку лидеров неожиданно вошла крымская Алушта, заняв почетное десятое место.

Полный список топ-10 направлений для спонтанных поездок выглядит так:

Москва - 4360 руб./ночь;

Санкт-Петербург - 4381;

Сочи - 3753;

Геленджик - 5738;

Анапа - 4412;

Краснодар - 3428;

Казань - 5220;

Волгоград - 4284;

Нижний Новгород - 5129;

Алушта - 5150.