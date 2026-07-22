Алушта вошла в топ-10 самых популярных городов России для «горящих» отпусков в июле

Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП
Алушта значится в рейтинге городов, куда чаще всего приезжают без долгих сборов.
Аналитики сервис бронирования отелей и квартир «ТВИЛ.РУ» проанализировали брони, совершенные всего за 1–2 дня до даты заселения. Абсолютным лидером по числу «горящих» поездок стала Москва, вторую строчку занял Санкт-Петербург , а бронза досталась Сочи (6%).
Самой доступной для экспромт-туристов оказалась столица Кубани - Краснодар, где средняя стоимость ночи проживания составила всего 3428 рублей. Самым дорогим в десятке стал Геленджик с ценником 5738 рублей.
В десятку лидеров неожиданно вошла крымская Алушта, заняв почетное десятое место.
Полный список топ-10 направлений для спонтанных поездок выглядит так:
Москва - 4360 руб./ночь;
Санкт-Петербург - 4381;
Сочи - 3753;
Геленджик - 5738;
Анапа - 4412;
Краснодар - 3428;
Казань - 5220;
Волгоград - 4284;
Нижний Новгород - 5129;
Алушта - 5150.