В Крыму разыскивают 36-летнего Сергея Золотова

Сергей Золотов (Пронин). Фото: ДПСО «ПоискКрым /Vk

Отряд «ПоискКрым» сообщил о розыска жителя села Прибрежное Сакского района. Сергей Александрович Золотов (Пронин), 1989 года рождения, перестал выходить на связь 18 июля 2026.

По данным волонтеров, мужчина может находиться в любом городе или районе, поэтому поиски ведутся на всей территории полуострова и за его пределами.

Ориентировка. Фото: ДПСО «ПоискКрым /Vk

Приметы пропавшего: рост - 176 см, худощавое телосложение, русые волосы; серые глаза. Крымчанин был одет в светло-салатовую футболку, темно-серые шорты, серые сандалии и темно-серую кепку.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о без вести пропавшем, просят незамедлительно сообщить об этом по телефону горячей линии отряда «ПоискКрым»: +7 (978) 560-60-60, а также по единому номеру экстренных служб 112.