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НовостиЧто происходит22 июля 2026 6:14

Из-за атак ВСУ Крым частично остался без света

Из-за атак ВСУ часть населенных пунктов Крыма осталась без электричества 22 июля
Алексей ЕЛАГИН
Из-за атак ВСУ часть населенных пунктов Крыма осталась без электричества 22 июля

Из-за атак ВСУ часть населенных пунктов Крыма осталась без электричества 22 июля

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В среду, 22 июля, из-за атак ВСУ часть населенных пунктов Крыма осталась без электричества. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП РК «Крымэнерго».

«Объекты электроснабжения Южного энергорайона вновь подверглись беспилотной атаке ВСУ», – говорится в сообщении.

Из-за этого часть населенных пунктов осталась без света. Кроме того, сложная ситуация с подачей электричества сложилась на Северо-Западе и Востоке Крыма. В регионе действуют ограничения электроснабжения. Отключения происходят в зависимости от ситуации.