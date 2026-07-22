Из-за атак ВСУ Крым частично остался без света

Из-за атак ВСУ часть населенных пунктов Крыма осталась без электричества 22 июля Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В среду, 22 июля, из-за атак ВСУ часть населенных пунктов Крыма осталась без электричества. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП РК «Крымэнерго».

«Объекты электроснабжения Южного энергорайона вновь подверглись беспилотной атаке ВСУ», – говорится в сообщении.

Из-за этого часть населенных пунктов осталась без света. Кроме того, сложная ситуация с подачей электричества сложилась на Северо-Западе и Востоке Крыма. В регионе действуют ограничения электроснабжения. Отключения происходят в зависимости от ситуации.